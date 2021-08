Betsy Camino encaró a Antonella Ríos tras pregunta por romance con Paredes

Betsy Camino le contestó una pregunta que la actriz le hizo por WhatsApp. La respuesta enfureció tanto a Ríos que dijo que lo tomaba como “personal”. Y la pregunta fue algo enredada. “Queríamos saber si tú estabas… Obviamente sí estás. Para qué andamos con cosas. Si ya vimos unas imágenes. Que estás con Paredes”, consultó Antonella Ríos.

Los hechos ocurrieron durante Me Late Prime de TV+. La actriz reemplazaba en el programa a Pamela Díaz. Y en esta ocasión se le ocurrió grabar un audio y mandárselo a Betsy Camino para saber detalles de su relación con el delantero de Coquimbo y goleador histórico del fútbol chileno. El romance lo reveló un tiempo atrás el periodista Sergio Rojas.

Entonces Betsy Camino le mandó un mensaje de audio a modo de respuesta a Antonella Ríos. El hecho es que nunca se conoció el detalle. Sólo la molestia que causó en la actriz. “Me piqué. Yo no puedo hacer estas cosas, porque yo me pico, lo agarro personal, me da rabia”, dijo. “¡Y me odia! Ahora me odia por culpa de Sergio Rojas. ¡Me odia!”, insistió.

“Ah, hace un tiempo yo te hablé y no me hablaste, porqué, no sé qué… la ropa, no sé qué… Y ahora me vienes a hablar de esto, mami. No. ¿Qué onda?”, fue el relato que hizo la actriz. En su primer reporteo, acababa de perder una fuente, le dijeron. “Pero sí viste que de buenas a primera me echó la foca. La media foca que me echó”, insistió Antonella Ríos.