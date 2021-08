“Me dicen pasto seco y orilla de playa”: las confesiones de Gala en “El discípulo del Chef”

“El discípulo del Chef” pasan todo tipo de cosas y en el capítulo de este miércoles, Gala Caldirola confesó cómo le dicen.

Mientras cocinaba pasas al pisco con Helénia Melán, dijo que sentía que se iba a “curar haciendo estas pasas“.

“Me dan como ganas de bailar, me prendí”, agregó Gala, quien a pesar del reto de su chef, Carolina Bazán, siguió con sus confesiones.

“Real me voy a curar raja (…) Mis amigos me llaman pasto seco y orilla de playa, no sé por qué me llaman así. Ni que me gustara el copete“, soltó Caldirola.