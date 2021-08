Denuncian que imitador de Nino Bravo de “Yo soy” de CHV no paga el arriendo de su departamento desde 2019

Una denuncia por no pagar desde 2019 el arriendo del departamento que habita junto a su pareja en la comuna de Lo Barnechea tiene por estos días enfrentado con la justicia a Sebastián Hormazábal, el hombre que imita a Nino Bravo en “Yo soy” de Chilevisión.

Fue por medio de las redes sociales que se supo del caso en el que está involucrado Hernández y su pareja, Elizabeth Campos, una paramédico de la Clínica Las Condes, quienes fueron llevados a la justicia por los dueños del inmueble, un matrimonio de adultos mayores, que acusan el término del contrato de arrendamiento por incumplimiento en el pago del departamento ubicado en el Condominio Nazaret del sector de la “Ermita de San Antonio”, en Lo Barnechea.

Publimetro conversó con la hija del matrimonio afectado, Paulina Alvarado, quien aportó mayores antecedentes del caso en el que el imitador de Nino Bravo en el estelar de Chilevisión dejó de pagar su arriendo en 2019.

“Ellos llevan aproximadamente más de dos años sin pagar y ahora el problema que tienen mis papás es que durante la pandemia a ellos ya se les han mandado dos cartas para que dejen el departamento, pero se ponen en rebeldía y aseguran que no van a dejar el departamento”, explica Paulina, quien asegura que desde ese aviso tanto Hernández como su pareja nunca se contactaron con sus padres para dejar el inmueble.

“En esa conversación, Sebastián le comunicó a mi papá que ellos no se iban a ir del departamento, que ellos le iban a seguir pagando, cosa que no sucedió”, remarca la hija de los demandantes, que asegura que el concursante del programa de CHV tuvo “malos tratos” con su papá.

El incumplimiento del imitador de Nino Bravo en CHV

En efecto, en la justicia las cartas de término del contrato de arrendamiento datan de octubre de 2019, cuando se les avisó a Elizabeth Campos, quien firmó el contrato, y a Sebastián Hernández de que debían dejar el inmueble al imcumplir con los pagos del mismo.

“Él le dijo a mi papá que no se iba a ir del departamento, que ellos le iban a seguir pagando, porque ellos como ven que mis papás son de edad, en realidad ellos creen que no van a hacer nada. Esto fue antes de la pandemia y lo que ellos hicieron después de eso fue dejar de pagar el arriendo. Ahí ya no pagaron nada, cero pesos. Y ahora, hace tres meses atrás, ellos volvieron a depositar, pero así, ponte tú, unos 100 mil o 150 mil pesos, lo que ellos han querido, en realidad”, explica Paulina.

Lo que tiene más contrariados al matrimonio es que la morosidad y la negativa de la pareja a dejar el departamento se da a pesar de que la mujer de Hernández tiene trabajo en la Clínica Las Condes y mantiene un sueldo fijo mensual.

La negativa para dejar el departamento

“Lo que llama la atención es que el contrato de arriendo está nombre de Elizabeth, pero ella tiene trabajo fijo. Ella trabaja, es paramédico de la Clínica las Condes y no ha respondido ni las llamadas ni los WhatsApp de mis papás, nada. Lo último que habló mi papá con Sebastián fue cuando ellos le dijeron que no iban a dejar el departamento y que lo que en realidad ellos quieren es como adueñarse de la propiedad. Incluso varias personas del sector, vecinos, le han dicho a mis padres que ellos han tratado de cambiar las cuentas de luz, agua, todas esas cosas, a su nombre”.

Paulina agrega que la escasa voluntad de Hernández por dejar la vivienda tiene en problemas a sus padres, quienes ya tienen un comprador para el departamento, ya que con ese dinero quieren irse de Santiago debido a los problemas de salud de su padre, operado del corazón, y a que su madre está haciendo los trámites de jubilación.

“Ellos tienen comprador ahora y mis papás necesitan vender ahí porque necesitan irse de Santiago. Mi mamá va a jubilar, mi papá es operado del corazón, entonces para ellos ese es su ingreso. Y el tema es que cada vez que intentan hablar con ellos, el trato es súper malo. No contestan o dicen que no tienen nada que hablar con mis padres, que ellos han hecho los pagos del arriendo, pero mi papá tiene los comprobantes de que no es la totalidad del arriendo”.

Y claro, ya que en los documentos que adjuntaron en el juicio hay un par de depósitos realizados por Hernández a la cuenta de Juan Carlos Alvarado, por los meses de julio y agosto de $200.000, menos de los $265.000 que cuesta el arriendo de la vivienda impaga desde 2019.

“Ahora mis papás tuvieron que asesorarse con abogados. Ellos ya hablaron con dos abogados, incluso a uno ya le hicieron el adelanto del pago, pero todo este tema por pandemia, los juicios no se estaban dando, no los estaban sesionando. Y también la notificación a ellos, por carta certificada, también se demoró. A pesar de la demora, les llegó la notificación y ahora están esperando que los llamen para que se presenten a juicio por la demanda de mis padres”, explica la acongojada hija de los afectados quien espera que los tribunales puedan ayudarles a desalojar al artista nacional y su pareja.