Fabricio impactó en El Discípulo del Chef con su arrebato: “Están todos h. los sacos de h.”

El Discípulo del Chef le sumó un día más a sus capítulos. Por eso, este miércoles 25 la eliminada fue la colombiana Helénia Melán, del equipo azul. Fue una partida emotiva, llena de lágrimas. Ella e Iván Cabrera perdieron con su preparación de choritos ante Fabricio y Guiliana Sotela. Ese fue un punto decisivo, que obligó a la chef a sacar a alguien de su grupo.

Carolina Bazán tomó la decisión de dejarla fuera de El Discípulo del Chef. Y ante eso Melán estalló en lágrimas. No paró de llorar al hablar de su partida. “Esta vez me fui yo. Del equipo era la que menos sabía cocinar. Pero esto es pura superación para mí, para que las personas pueden pensar en lograr sus sueños. Llegué sin nada a este país y hoy me consideran para estos proyectos”, dijo.

El arrebato

Sin embargo, el capítulo podrá quedar en el recuerdo porque Fabricio se enojó mucho con sus compañeros del equipo rojo. Pasó después de que perdió en la primera ronda, con su postre de arroz con leche. Agarró a garabatos al resto de los compañeros.

“Oye, que son buenos pa’l hueveo los culiaos. Cuando gané nadie habló nada. Y ahora están todos hueviando los sacos de hue’a. Quédense callos”, lanzó Fabricio. Eso fue luego de que María Eugenia Larraín dijo que iba a bailar un merengue para arreglar el arroz con leche.

Todo comenzó antes, cuando a Fabricio le encargaron hacer un arroz con leche. Le dijeron que tenía que poner crema de merengue. La razón: según Sergi Arola, remitía al hogar. Pero Fabricio opinó de forma distinta. Por eso puso el merengue debajo y al lado del plato de arroz con leche. Y el arroz, confesó el mismo, no le quedó bien.

De hecho, los jueces le hicieron notar que nunca se olvidarían de su arroz con leche, porque el merengue estaba entre debajo y al lado del preparado. Le molestó a Fabricio en este El Discípulo del Chef que Arola nunca le dijo muy bien dónde poner el merengue.