Kurt Carrera responde dichos de Aranzazú Yankovic por Adrenalina: “No soy una cara bonita, tengo talento”

A propósito del reestreno de Adrenalina en Canal 13, Aranzazú Yankovic se refirió a la teleserie, señalando que en ese entonces no le gustó la incorporación de Kurt Carrera a la teleserie.

La actriz, quien interpretó a Sandra Villagra en la producción, señaló en Milf que “yo en ese momento era una actriz seria, insoportable, estaba pasando un período muy insoportable”.

“Había un concurso, y el que ganaba en Venga Conmigo, actuaba en la teleserie”, relató, agregando que “y ganó Kurt Carrera, que hoy día es millonario, es comediante, y le va mucho mejor que a mí”.

De igual manera, indicó que la llegada de Carrera a Adrenalina no le agradó porque no había hecho casting como el resto de los actores.

Los dichos de Yankovic fueron respondidos por Kurt Carrera, quien festinó con las palabras de las actriz.

A través de un live en Instagram con Gustavo Becerra, el comediante tras Tutu Tutu señaló que “Aranzazú Yankovic habla de que le cargó que Kurt Carrera, un desconocido, entrara a la novela, sin haber hecho casting, sin haberse ganado el papel, que se ganó el pase por un programa, un concurso. Y no hice el casting como ella lo hizo”.

De igual manera, indicó bromeando que “en el fondo es lo que todos los actores hablan de que ‘por qué entra un desconocido’ (…) pero yo soy actor, estudié teatro”.

“No soy un modelo, tengo cartón y no soy de cartón. Tengo cartón, estudié teatro, pero ellos pensaban que entré de bonito y no soy así. No soy una cara bonita, tengo talento”.

“Ahora todos están hablando en las redes están hablando de que en esa época, hace 20 y tantos años, estaba esa pugna que yo no sabía y me enteró ahora, a los 46 años”, indicó.

Finalmente, remató diciendo “puro cahuín, Aranzazú Yankovic, te lo digo a ti, que estás por ahí”.