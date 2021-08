Tommy Boysen vuelve después de un año con nuevo single y el reinicio de su carrera musical en Estados Unidos

Luego de un año alejado de las creaciones musicales, el artista nacional Tommy Boysen regresó esta semana con el lanzamiento de su sencillo “Todo cambió”, una propuesta en la que el cantante de reggaetón relata el proceso que vivió en el país durante los confinamientos por la pandemia y su nueva vida en Estados Unidos.

Bajo el alero de una nueva mánager, la empresaria Pilar Melo, es que Boysen realizó este lanzamiento de uno de sus dos más recientes trabajos musicales.

La nueva apuesta de Tommy Boysen

“Un año sin sacar música y aquí estoy. De vuelta para ustedes. Gracias por la paciencia que han tenido y por todo el apoyo que me han dado día a día. Nunca me interesaron las exigencias ‘comerciales’ para agradarle a la industria y esta vez no será la excepción. Voy a seguir haciendo lo que sé hacer, a mi manera, fiel a mi sentir y siempre arriesgándome. Si me pegué fue gracias a mi música y a ustedes, no por una disquera, ni controversias, ni poniendo el pie, ni afirmándome de la pauta de nadie. La memoria de algunos es frágil y te subestiman sin siquiera haber hecho ni la mitad, pero el tiempo siempre da la razón”, expuso el artista nacional en su cuenta de Instagram, en la que dio cuenta de lo que vendrá en su nueva faceta artística.

“Yo soy cantante, compositor y productor y tengo el talento necesario para brillar junto a los grandes, mis sueños son grandes y mi hambre aun más”, recalcó.

“El mundo cambió y yo también cambié”, es una de las frases del sencillo que desde el lunes 23 de agosto -cuando fue presentado oficialmente- hasta este jueves suma miles de reproducciones en sus diversas plataformas digitales. Una canción que, indica la empresa que lleva su carrera en Estados Unidos, “refleja su evolución, la vuelta de un Tommy más maduro, tanto en lo personal como en lo profesional, capaz de transmitir y conectar a los fans con su sensibilidad”.

El reinicio de Boysen en EE.UU.

A través de este sencillo Boysen, que cuenta con dos discos de oro y uno de platino, relata cómo vivió la primera etapa de su carrera y los procesos por los que pasó durante el encierro por la pandemia de covid-19, llevándolo a buscar nuevas oportunidades para desarrollar su carrera musical fuera de Chile y crecer profesionalmente, algo que también le significó dejar de lado el amor y a sus familiares más cercanos.

“Estoy feliz de haber vuelto a hacer lo que amo y el recibimiento que le han dado a ‘Todo cambió’. Les dije que esta vuelta no va a tener pausa”, señaló el artista nacional, que dejó testimonio de su cambio en parte de la letra de su nuevo sencillo. “En Santiago todas las cosas ya no son como eran” y en su vida tampoco.

Del nuevo sencillo, explican los cercanos al artista, mantiene el especial y característico flow del reggaetón de Tommy Boysen, pero esta vez desarrolla una propuesta diferente, en la que fusiona sonidos del pop y R&B, sobre una instrumental acústica, sin dejar de lado sus letras con sentido y mensaje. Su nueva canción no solo muestra lo nuevo que tiene por entregar, sino que permite ver su camino recorrido, habiendo comenzado con sólo 13 años en la escena musical, desempeñándose no sólo como cantante, sino que como compositor, productor y BeatMaker.