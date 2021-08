En el Discípulo del Chef Kena reveló que sufrió pérdida hace un mes: “Hago el duelo por el bebé que no tuve”

El Discípulo del Chef de Chilevisión tuvo una revelación durante la noche de este jueves 26. Al hablar sobre la eliminación de Giuliana Sotela, una de las exesposas del Chino Ríos que estaba en el programa, María Eugenia Larraín contó por qué estalló en llanto. Precisamente la otra ex del retirado tenista contó que hace un mes estuvo hospitalizada de gravedad y ahí supo que estuvo embarazada pero que perdió la guagua.

En primer lugar, el capítulo partió con una novedad. La llegada de tres nuevos integrantes a cada equipo. Marilú Cuevas para el equipo verde, el Flaco Paul Vásquez al azul y Nicole Moreno Luli al rojo. El agente disruptivo fue Luli, que en medio de la preparación de platos pidió un horno para calentar una comida que tenía que ingerir. La calentó en los envases, que se derritieron.

A Sergi Arola, el chef del equipo rojo, le molestó la actitud de Luli. Así que luego de perder en las dos rondas se suponía que ella sería la eliminada. Tal como se lo dijeron todos los otros integrantes del equipo cuando él pregunto. Todos preferían que se quedara Giuliana Sotela, que llevaba más tiempo. Mientras que a Luli apenas la conocían. Pero el chef optó por dejar a Luli.

La eliminada de El Discípulo del Chef en esta ocasión fue entonces Sotela, que partió entre el llanto de sus compañeros. Ahí, delante de todos, María Eugenia Larraín le dijo que “la aprendí a conocer y a querer. Por eso la voy a extrañar. Ella no sólo se va del programa, sino que se va del país. Es muy linda persona”, dijo luego de abrazarla por mucho rato, a la antigua rival.

Pero cuando estuvo sola, Kena confesó otra razón para su llanto. “Tuve a toda mi familia hospitalizada. Todos estuvieron graves y me incluyo. Adentro de la clínica me enteré que estaba embarazada y que tuve una pérdida. Ahora lloro porque hago también el duelo de ese bebé que no tuve”.