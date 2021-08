Vesta Lugg se defiende de un pesado comentario en Instagram: “El cuerpo que tengo es mío, lo cuido y lo adoro”

Una vez más Vesta Lugg se defiende de una forma muy educada pero contundente de los desubicados comentarios que abundan en redes sociales. La cantante chilena-canadiense suma 1 millón de seguidores en su cuenta de Instagram con quienes comparte seguido de su vida personal y profesional.

Recientemente, publicó una imagen luciendo un ceñido enterizo de color negro y de tela de encaje, su cabello recogido con dos colas y unas zapatillas.

“No sé usted, señorita Kitty, pero me siento mucho más deliciosa”, escribió la influencer en el post que hasta el momento suma casi 33.000 ‘likes’ y miles de comentarios positivos.

Sin embargo, un ‘hater’ llamó la atención de Vesta Lugg con un desubicado comentario que no pasó por alto y decidió defenderse.

La cantante suma 1 millón de seguidores en su cuenta oficial. Foto: Instagram @vestalugg

Vesta Lugg se defiende de desubicado comentario

La artista nacional compartió a través del formato de stories el malintencionado comentario que recibió de parte de un hombre y le escribió una contundente respuesta.

“Chuu… compra mallas con potis porque no pasa na”, escribió el internauta. Por su parte, Vesta Lugg le dijo: “Hola J Alberto. Me imagino que querías hacer un comentario irónico y ‘gracioso’, pero sería injusto de mi parte asumir tus intenciones“.

Asimismo, la artista de 26 años le aseguró que “el cuerpo que tengo es mío, lo cuido y lo adoro”. “La verdad es que el objetivo de mi existencia no es satisfacer tus necesidades o cumplir con tus estándares“, agregó.

También resaltó que no pretende cumplir las expectativas ni de él ni de nadie.”Este es un límite que voy a poner para ti y otres que lean esto: no objetivicen mi cuerpo y no hagan comentarios así perfiles ajenos. Seamos mejores“, cerró.

Este es el pantallazo de la contundente respuesta de Vesta Lugg. Foto: Instagram @vestalugg

Esta no es la primera vez que la cantante se defiende de los pesados comentarios que recibe. En una oportunidad mostró un espectacular maquillaje y una mujer la llamó “hombre”.

La cantante también respondió a usuaria que la llamó “hombre”

Aunque la cantante lucia regia y poderosa al ser maquillada por su gran amigo y estilista profesional de grandes artistas, Raúl Flores, esto no impidió que recibiera críticas.

“Si las miradas mataran”, escribió la famosa junto a las fotos, posando en un sillón y mostrando un frasco de perfume. Tras su publicación, miles de usuarios exaltaron su belleza.

Sin embargo, una usuaria le escribió: “Pareces hombre, deberías dejar de hacer tantas pesas”. Por su parte, Vesta Lugg no se quedó con tan desubicado mensaje y decidió responderle con educación, pero poniéndola en su sitio.

“Hola Clau y sus perros (así se identificaba la cuenta). Asociar un atributo físico a un género es sesgado e incorrecto. Te invito a reconsiderar tus procesos mentales y a no imponer otros, tus gustos personales”, respondió la artista.

Tras estos comentarios, muchos internautas salieron en defensa de Vesta Lugg. “Clau no te veo, pero saludos a tus perros y a tu salud mental. Vesta hermosa como siempre”, “qué comentario más desubicado” y “sigue haciendo pesas y corriendo porque estás que ardes”, fueron algunas de las reacciones.