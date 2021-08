TVN confirma el regreso de Mea Culpa a las pantallas

Televisión Nacional de Chile (TVN) confirmó el regreso a las pantallas de Mea Culpa, uno de los programas de casos criminales y policiales más emblemáticos de los años ’90.

Con Carlos Pintos nuevamente a la cabeza, el programa buscará repetir la fórmula de hace más de dos décadas: llevar hasta la pantalla los casos más escabrosos y que han conmocionado a la opinión pública.

“Las mismas expectativas que se va a formar la gente las que tengo yo. Estamos trabajando y pensamos que se abre un nuevo mundo carcelario que, en cierto modo, yo no conocía”, reveló Carlos Pinto en entrevista con TVN.

“Los criminales hoy son menos éticos, entre otras cosas. Son cambios que, de alguna manera, nosotros vamos a tratar de reflejar”, agregó.

“Creo que no hay nada más tentador que el regreso de algo que nos ha gustado, que me ha gustado hacer, y mucho del público que hoy está expectante porque ‘Mea Culpa’ abandonó las pantallas sin redes sociales. Hoy creo que pueden ser una gran compañía, unos grandes veedores y creo que los comentarios no se van a hacer esperar“, cerró.