Berta Lasala sobre la relación alumna-profesor en Adrenalina: “¡Terrible! Estaría preso ese hombre”

La actriz Berta Lasala se refirió a la repetición de la teleserie Adrenalina, la que fue emitida por primera vez en el año 1996 cuando Canal 13 todavía era parte de la Iglesia Católica.

Sobre la restricciones que pudieron haber tenido algunos de los contenidos de la teleserie, Lasala comenta que por una parte “había que estar al nivel de las compañeras regias, estupendas, con el jumper corto” y por otro lado, el canal también ponía límites en mostrar el cuerpo: “Una vez salimos en calzón y sostén en una escena y echaron al director del área dramática. Fue como feo para un canal católico”.

Algo que se contraponía enormemente con el personaje de Berta, que siendo una colegiala tuvo una relación amorosa con un profesor donde resultó embarazada. “¡Eso mismo digo yo! Terrible, por la edad, por el contexto profesor-alumno. ¡Estaría preso ese hombre!”, comenta sobre el personaje de Vasco Moulián.

“No era bien visto hablar mal de la iglesia, ponerte ropa muy desenfadada o decir cosas inapropiadas del canal o alguien del canal”, eran parte de las restricciones que habían en esa época.

Sobre cómo vivieron la fama en esa época, la actriz asegura que “Súper normal las cuatro”. Además agrega: “Tenía tanto problema personal en esa época, los hijos, el marido, el matrimonio que la televisión y todo lo que era mi trabajo no era tema. No me di cuenta lo exitosa y famosa que fui. En ese momento nunca lo pensé, ni lo viví así”.