Gonzalo Ramírez se enfrentó a vocero de la Vega: “Siempre la campaña del terror”

Gonzalo Ramírez tuvo la mañana de este lunes un tenso aunque breve cruce con el vocero de la Vega Central, Arturo Guerrero. En un giro que hizo recordar los duelos verbales de Julio César Rodríguez en el matinal del lado, aquí en Buenos Días a Todos de TVN la cuestión partió por los efectos que tendrá la sequía en los precios de los vegetales.

Cuando estaban comentando la emergencia hídrica que declaró el Gobierno en cuatro regiones, Guerrero dijo que esa situación no tendría mayores efectos. Eso porque el decreto de las autoridades nacionales busca cuidar el suministro de agua potable. Tras eso, Ramírez irrumpió para señalar al vocero: “Arturo, pero igual van a subir los precios”.

Y a continuación pasó lo siguiente:

Arturo Guerrero: “Gonzalo, Gonzalo. Siempre con la campaña del terror. No van subir los precios como se tiene presupuestado. Un solo dato. La cebolla teníamos presupuestado que iban a subir. No hubo exportación. Simplemente la cebolla se mantiene. Hay cinco cebollas que pesan dos kilos y medio en mil pesos. Te lo voy a demostrar… Yo discrepo en algunas cosas. El agua hoy hay que empezarla a utilizar como corresponde. No podemos lavar el auto con agua potable, no podemos darnos tres duchas diarias”.

Gonzalo Ramírez: “Arturo, Arturo. Usted sabe que yo soy fan de todos los lugares que tienen buenos precios, pero no lo digo yo. Yo no hago campaña del terror. Es el Gobierno el que está decretando esta emergencia. Además de eso, sus colegas de Lo Valledor dicen que los precios probablemente van a subir con esta escasez hídrica. Y sobre todo hacía el verano, con respecto a las frutas de temporada. ¿Me imagino que en eso coincide?”.

Arturo Guerrero: “Mira, discrepo y no es que sea pesado para llevarle la contraria. Pero dame una explicación racional, Gonzalo. El limón. Cinco kilos en dos mil pesos…”.

Gonzalo Ramírez: “¡Te estoy hablando de las frutas del verano! No de los limones”.

Arturo Guerrero: “Eh. Gonzalo, te estoy diciendo si hubiera escasez hídrica: el limón costaba 1.400 pesos en verano y debía haberse mantenido. Segundo, la gente hace comparación de las frutillas. En este tiempo no hay frutillas. Hoy día cambió el sistema agrícola”.