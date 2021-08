“Ella ha tenido un año muy duro”: Neme empatiza con Tonka Tomicic por investigación a Parived por presunta receptación

No ha tenido días fácil Tonka Tomicic. Aparte de estar preparando el fin de “Bienvenidos”, el programa donde lleva una década, está enfrentando un momento complejos debido a que su marido está siendo acusado de receptación. Para peor, los cheques utilizados en la transacción estarían a nombre de la animadora de Canal 13.

Es por esto que Tomicic habló del tema abiertamente hoy en el matinal. Y la animadora dijo: “Quisiera tomarme unos minutos para referirme a una nota que fue emitida anoche con respecto a una filtración de una investigación que lleva a cabo el Ministerio Público donde, según el medio, soy mencionada”.

“Es absolutamente falso que yo esté siendo investigada en esos hechos. Lo desmiento categóricamente. Un mínimo en el ejercicio periodístico es chequear la información antes de repetir de manera parcial una versión y también una versión distorsionada de los hechos”, dijo.

“Comencé mi carrera a los 13 años. Hoy tengo 45. Todo lo que tengo lo he obtenido con esfuerzo y con sacrificio. Jamás he preferido el camino fácil para conseguir algo en mi vida. Esa es la manera en que formaron y me criaron mis papás, con esos valores inquebrantables”, agregó. Ya para cerrar, la animadora aseguró: “No estoy dispuesta a aceptar que se enlode mi honra de manera irresponsable. Solo quiero decir eso además de agradecer al canal por este espacio, por este tiempo y la confianza para poder hacer yo mis descargos. Para mí son muy importantes para continuar en el día a día en mi trabajo”.

En “Mucho Gusto” se recogió el tema. Y tras analizar la información de la cual se tiene conocimiento hasta ahora, José Antonio Neme dio su opinión

“Yo creo que ha habido un largo proceso de golpes a la Tonka en la televisión, injusto. Lo ha pasado mal. Cuando una persona tiene un tema pendiente con la justicia, tiene que responder y pagar si cometió un delito. No voy a meterme con su marido porque no lo conozco y no conozco los detalles de la investigación. Solamente siento que ella ha tenido un año muy duro“, aseguró el coanimador de “Mucho Gusto”.