La escabrosa revelación de la fecha de estreno de la tercera temporada de “You”

El próximo 15 de octubre se estrenará en Netflix, la tercera temporada de “You” y la revelación, fue muy escabrosa, fiel al estilo de la serie.

Joe Goldberg (Penn Badgley), protagonista de la historia, narra la llegada de su hijo, a quien llamará Henry, mientras se prepara un siniestro pastel de bienvenida para el recién nacido.

“Hoy en día, la gente elige nombres que llamen la atención. A pesar del pasado de tu madre y la convicción de tu abuela de que eres Forty, yo lo veo claro, dice Joe en el ‘teaser’ que publicó la plataforma. “No esperábamos un niño y mentiría si dijese que me hace gracia la idea de un miniyó y que no será todo un reto. Espero que sigas mis consejos y no mis pasos”, dice la voz en off.

El niño, es producto de la relación de Joe con Love Quinn (Victoria Pedretti), quien también es una sicópata asesina.

“Pero cambiaré por ti. Conseguiré que me admires y te sientas orgulloso de llamarme papá. Entonces, ¿cómo deberíamos llamarte? Un nombre clásico, pero no corriente. Y sin duda, literario, porque crecerás rodeado de libros. Henry. Elegir tu nombre es la primera de una vida de decisiones que tomaré para darte la mejor vida posible, para protegerte y para impulsarte a ser quien debes. ¿Quién serás, Henry?”, termina el relato de Joe.