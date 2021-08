Andrea Vergara se despide entre lágrimas de Pasapalabra: las reacciones en redes sociales

Andrea Vergara se despidió entre lágrimas de Pasapalabra tras participar en 120 capítulos y en donde no pudo llevarse el rosco por los $56 millones.

“Estoy muy feliz, de verdad me voy con el corazón lleno, satisfecha de lo que he hecho acá. Me hubiese encantado ganarme el rosco pero la plata que logré con mucho esfuerzo es mi premio y todas las palabras que aprendí además”, señaló la estudiante de Derecho, quien se llevó un premio de $20 millones.

La mujer indicó además, visiblemente emocionada, que “estoy súper agradecida del equipo, los voy a echar de menos, me había acostumbrado, era como una pega para mí”.

Por su parte, Julián Elfenbein le dedicó unas palabras a Andrea Vergara, según consigna CHV Noticias.

“Quiero decirte que en nombre de todo el equipo eres una de las personas que pasó a la galería de las grandes jugadoras, independiente que no hayas ganado el rosco, estuviste siempre muy cerca de los jugadores que han pasado por este programa”, expresó.

La despedida de la participante dejó además diversas reacciones en redes sociales.

Quiero musho a la Andrea de #PasapalabraCHV pq era terrible seca. Eso. — (Mar) tín 🤷🏻‍♂️ (@_martinfg) August 31, 2021