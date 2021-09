Vivi Kreutzberger criticó a Canal 13 por insistir en su polémica con Raquel Argandoña para promocionar su nuevo estelar

Vivi Kreutzberger lanzó una dura crítica a Canal 13 por la promoción del programa “Los 2000, un zapping al pasado”, en los que destacan el polémico encontrón que tuvo con Raquel Argandoña en el programa Vértigo.

En entrevista con el podcast “La Hora Mediática”, la hija de Don Francisco reclamó esta tarde que pese a ser contactada por Canal 13 para hablar de todas las entrevistas que realizó en su paso por la estación de Luksic, finalmente la edición para la promoción del estelar que verá su primer capítulo el jueves 9 de septiembre, terminó por mostrar el episodio en el que Argandoña le recordó su separación matrimonial.

“Ellos me invitaron y me dijeron ‘vamos a hablar de los 2000 y tú estuviste durante esos años en Canal 13’, hay mucho tema tuyo. Me mostraron muchísimas entrevistas, las que yo les había hecho a los presidentes, hablamos de cosas muy importantes (…) y pasó lo típico, cuando alguien te pregunta al final sobre eso y yo les digo: ‘de verdad, después de veinte años, ¿van a seguir hinchando con lo mismo?'”, reclamó la actual animadora de TV+, quien aseguró que en su reencuentro con la estación privada le explicaron que iban a usar todo el material grabado.

“No es la edición que la gente tiene en su cabeza, porque nada de las cosas están editadas como pasaron. Yo, en ese momento, dije ‘qué bueno que lo van a mostrar como es, lo van a mostrar completo’, porque no es tan dramático. Pero ahora, la promoción me pareció súper maletera, porque de verdad no es el centro de lo que se conversó, para nada”, fustigó.

La molestia de Vivi Kreutzberger

En ese punto, Vivi insistió en que de todo el material que grabaron con ella, tan sólo una pequeña porción fue la que decidieron publicar.

“Fue un microsegundo de todo lo que se conversó. Para mí no es tema hace muchísimos años. Yo me referí a que, quizás, en ese momento no pensé en mis hijos y que para mí es un problema superado, pero al final, tiraron un segundo quince que está completamente sacado de contexto, que está hecho para vender y espero que sea solo para el primer capítulo”, se quejó resignada.

“Es como si hubiéramos hablado acá (con La Hora Mediática) durante cuarenta y cinco minutos y cuando yo estoy en la puerta para irme, me preguntas: ‘¿Te acuerdas que se te cayó un vaso?’, y yo te respondo: ‘Sí, pero bueno, el vaso está en el suelo, chao”, y me voy, y al final tú pones solamente eso”, reflexionó.

“Yo confié en la gente que me llamó, pensé que era de buena fe. Yo no estoy en el canal, podría no haber ido. De hecho, nunca he cobrado por ir a ninguna parte, lo hice gratuitamente de buena fe y no me parece para nada como hicieron la promoción”, finalizó.