Fabricio renunció y cedió su lugar a eliminado Zafrada en El Discípulo del Chef

Fabricio Vasconcelos dio un giro radical a los últimos minutos de El Discípulo del Chef este miércoles 1. El bailarín y modelo dijo que renunciaba el equipo rojo. Y lo hizo justo después de que el chef Sergi Arola había decidido sacar a Víctor Zafrada Díaz. Eso porque los rojos, una vez más, llegaron últimos en el programa de Chilevisión.

Pero no fue inmediata su decisión. Primero el chef tuvo que decirle a Zafrada que lo iba a dejar partir. Enseguida, Fabricio abrazó al joven maulino y dijo “ya no puedo cumplir con el programa, les pido disculpas a mis compañeros, de verdad no puedo seguir”. Y luego de eso le dijo al Zafrada que tomara su lugar, porque él se tenía que ir a encargarse de otras cosas.

La cara de Arola fue de pura sorpresa. Le acabada de decir que era un “gran cocinero y el motor del equipo”. Pero segundos después, Fabricio le dijo a Zafrada que “yo quiero que llegues a la final. Dicen que después de las cosas malas, vienen las buenas”. Y luego, en un abrazo con el chef le dijo que “eres un mandón, un cabrón, pero nunca me dio tanto placer que alguien me guiara como lo hiciste. El talento que tienes es realmente la impresionante”.

“No pude evitar no llorar”, dijo al final el Zafrada.