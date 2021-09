Vale Roth tiene una fuerte reacción alérgica y le harán hasta una biopsia: “Ok, me estoy asustando”

Desde el domingo en horas de la noche, Vale Roth está atravesando por una afección cutánea bastante fuerte. La ex participante de Calle 7 experimentó una impresionante reacción alérgica que le ha provocado comezón, ronchas e irritación.

Tras informar lo que le estaba sucediendo, la propia famosa afirmó que debía ir al médico, ya que el estado de su piel luce preocupante. “Ok, ya me estoy asustando porque estoy peor que ayer (sábado). Voy a tener que ir a la clínica”, reveló. La cuenta Mira lo que hizo captó el momento.

Vale Roth sufre impactante reacción alérgica pic.twitter.com/gyuwaeqkMX — Mira lo que Hizo (@MiraloquehizoCl) September 1, 2021

Vale Roth tiene urticaria y deberá someterse a una biopsia

Luego de asistir a médico junto a su madre y realizarse varios exámenes, el diagnóstico inicial indicó que padece urticaria. De acuerdo a Mayo Clinic, La urticaria es una reacción cutánea caracterizada por la aparición de “ronchas enrojecidas que pican y que pueden desencadenarse por la exposición a ciertos alimentos, medicamentos u otras sustancias”.

“Bueno, está todo bien. Es urticaria y hay gente a la que le da más fuerte que a otras personas, así que seguir todo al pie de la letra”, explicó la ex chica reality. Durante cuatro días no podrá practicar ejercicios, ya que el sudo de la transpiración podría empeorar su condición.

En el centro asistencial detalló que le inyectaron corticoides y que estaba pendiente de evolución. Sin embargo, este miércoles informó en sus historias de Instagram que la afección de la piel no mejoraba. “Me dieron prednisona y otra pastilla más, pero no se me ha pasado”, dijo.

Vale Roth agregó: “Me pica el casco, el cuerpo, todo”. Debido a la situación, la famosa se someterá a estudios más profundos, lo que incluye un examen de sangre y “sacarme una biopsia de una de las manchitas”. Hasta el miércoles por la parte, continuaban sin un diagnóstico concreto.

El antes y después de su físico

El pasado mes de mayo, la ex chica reality sorprendió a sus fans con los increíbles cambios físicos que ha tenido en los últimos meses. A través de su cuenta de Instagram, Vale Roth celebró los beneficios de tener constancia y disciplina para entrenar y disfrutar de los resultados.

La chilena realizó un corto video hecho de varias fotografías, algunas de tomadas a principio de año y otras más recientes. “Primero disculpen la edición malísima pero quería que vieran mis cambios”, escribió la influencer.

Asimismo, detalló que algunas fotos fueron tomadas entre el 29 de febrero y el 2 de marzo, y las más recientes son del día de ayer. Roth reveló que aunque seguía sus entrenamientos, el año pasado no le fue muy bien cuidándose.

“El 2020 si bien entrené no me cuide ni con la comida ni con el alcohol. Pase por meses medios depresivos (lo escondía muy bien), en marzo y un poco de abril (2021) webie y mucho lo asumo, y terminando abril me puse las pilas con la alimentación y con el entrenamiento y así vamos”, puntualizó.