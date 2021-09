Zafrada reveló que todavía tiene el caballo que le regaló Felipe Camiroaga

Víctor Zafrada Díaz fue otra de las personas que cruzó por la vida de Felipe Camiroaga. En su caso fue porque después del maremoto que golpeó toda la costa del Maule, el animador de TVN le regaló un caballo. Meses más tarde Camiroaga falleció en el accidente aéreo de Juan Fernández, en el que murieron otras 20 personas.

En declaraciones a Página 7, Zafrada aseguró que la fecha en que se recuerda un año más de la muerte de Camiroaga “es un día distinto. En vez de ser un día alegre, yo creo que es un día triste. Porque se formó una amistad, un lazo muy bonito con él”, dijo el actual participante del programa de Chilevisión El Discípulo del Chef.

En cuanto al caballo que le regaló, dijo que “fue el que me trajo mi primer caballo y eso es algo especial. Quiero mandarle besitos al cielo y esperar que se encuentre súper bien mi amigo Felipe”. Añadió que Camiroaga era “muy sencillo. No era distinto con las personas humildes. Tuvimos una química muy simpática”, dijo.

Y con los años el caballo le ayudó en su primer emprendimiento. El caballo se llama “Dominó”. “Él hizo las gestiones y todavía está en mis manos. Tiene como 17 años más o menos. Cuando estoy con él, me acuerdo de Felipe”, dijo. Zafrada puso en Iloca unas “cabalgatas por la playa, tenía otro caballo y me puse a arrendar. La gente me conocía y así empezó”.