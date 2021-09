Caso de mujer endeudada conmovió a Carmen Gloria Arroyo: “Yo estuve en esa situación”

Durante la tarde de este jueves, en “Carmen Gloria a tu servicio” se presentó un caso que no pasó desapercibido. Andrea llegó al programa con su madre, que le exigía que de una vez se empodere, cambie la mirada y salga adelante de la angustiante situación en la que vive. Una petición que de entrada llamó la atención de Carmen Gloria Arroyo.

Andrea se separó hace 5 meses por violencia intrafamiliar, pero antes entregó mucho dinero al padre de sus hijos: vendió su auto, pasó sus retiros del 10%, entre otros. Además su madre, confiando en este yerno, pidió un crédito de $10.000.000 para pasárselo a él y así pudiera emprender con una panadería. Finalmente este hombre terminó la relación y se fue sin pagar ni asumir las deudas con las que dejó a estas dos mujeres. El equipo del programa, incluso hizo una búsqueda para lograr tener su versión, pero él se negó completamente.

El relato de Andrea y su angustia emocionaron a Carmen Gloria, quien recordó en pantalla que ella también pasó por eso cuando se separó del padre de sus hijos. La abogada lloró, pues comprende el sentimiento, y sabe que no es fácil salir adelante sola y endeudada, razón por la que le entregó un discurso motivador a ella y a todas las mujeres de Chile que viven esta angustiante situación.

“Me conmovió y removió mucho porque me veo reflejada a lo que viví hace 15 años atrás. Cuando uno lo ha pasado, cree que en ese minuto todo se ve mal, no hay esperanza. Yo estuve en su situación y era tan abrumadora la emoción, el miedo, la angustia y la soledad que decidí pasar los días de a uno”, dijo Carmen Gloria.

La abogada continuó relatando que “lo que puede cambiar el final de esta historia es las ganas de querer cambiarlo, la confianza y fe en que esto va a pasar, quizás de a poquito y día a día. Entiendo profundamente lo que está sintiendo, pero quiero transmitirle la esperanza de que se puede salir adelante, cueste lo que cueste. Yo sé que es terrible, porque hay que tragarse la pena para no pasársela a los hijos. Ellos a veces se rebelan porque ya no tienen la vida de antes, pero todo pasa. No hay que angustiarse con el monto de las deudas porque son tantas que no vale la pena. Hay que vivir el día a día, empoderarse y no decaer porque este momento va a pasar”, afirmó.

El programa les consiguió ayuda a través del Grupo Defensa que asumió el compromiso de la representación legal de madre e hija, y la ayudarán a encontrar la solución a sus deudas y apoyarán legalmente una demanda por pensión de alimentos para los dos hijos. El espacio consiguió además que el centro psicológico Verdán le prestara ayuda en la reparación emocional de esta situación.

Al final del caso, Carmen Gloria, muy emocionada, le pidió a Andrea quedarse con ella, se acercó y tuvieron una íntima conversación, en la que compartió su experiencia y aconsejó la mejor forma de vivir el día a día con este problema. “Hay muchas mujeres que están solas, reinventándose, empezando de nuevo y sabemos que es tremendamente difícil, pero también sabemos que se puede”, cerró la abogada.