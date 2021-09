Cata Pulido trató de “picantes” a panelistas de “Me Late”

En “Me Late” sostuvieron que Catalina Pulido estaría algo aburrida ya de participar en “Las Indomables”, debido a las declaraciones de Patricia Maldonado. Esta información molestó en demasía a la actriz.

“Me contaron que ha comentado a su círculo cercano que está chata. Que trabaja hoy con Patricia Maldonado por un tema netamente económico, porque no tiene otra opción laboral. Incluso le ha pedido disculpas, la Cata Pulido a personas que se han sentido ofendidas por los dichos de Maldonado”, dijo Sergio Rojas.

Pero la respuesta de Pulido no se dejó estar: “Déjense de inventar hue… De verdad que me están sacando los choros del canasto (…) Sobre todo uno gordito, chico que se pone un jopo para verse más alto. Me tienen realmente harta, me tienen chata”, haciendo clara referencia a Rojas.

Maldonado le preguntó detalles y Pulido le contestó que: “Tres picantes que yo… no sé, da lo mismo. Inventan cualquier hue… Da lo mismo Paty”. No me conocen, no me han visto, no tienen ninguna cercanía conmigo, pero inventan. Yo sé que les subo el rating (…) esos tres picantes me tienen chata”.