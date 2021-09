“Malísimo el chiste”: Gala Caldirola responde a ‘El Flaco’ tras broma sobre Mauricio Isla

Un divertido momento fue el que se vivió el pasado jueves en un nuevo capítulo de El Discípulo del Chef, cuando Paul Vasquez, más conocido como El Flaco, le lanzó una broma a Gala Caldirola.

Todo ocurrió en medio de un desafío, en el que los famosos tenían que preparar comida árabe. En este contexto, la española se ubicó al lado del humorista y empezaron a picar cebolla.

“Todavía no nos conocemos y ya estamos llorando“, comentó Gala Caldirola, a modo de broma. Sin embargo, El Flaco aprovechó la instancia para lanzar de vuelta una broma. “Si tiro un chiste la fracturo“, dijo en un comienzo.

La española desafió a su compañero, respondiendo: “A ver, tírame uno, así ganamos confianza“. “La verdad es que te invitaría a una isla“, dijo Paul Vásquez, aludiendo a la expareja de Gala Caldirola, con quien oficializaron su quiebre en mayo de este año.

“Te invitaría a una isla”, dijo ‘El Flaco’ – CHV

“Malísimo el chiste. Uno más creativo, eso me lo han dicho demasiadas veces”, contestó la española, a quien no le causaron mucha gracia las palabras del humorista.

Gala Caldirola respondió con otra broma

Tras las palabras de El Flaco, Gala Caldirola aprovechó el momento para contestar con otra broma. “Yo también puedo decir algo, porque me has echado un comentario un poco pesado, ¿puedo hacerlo? Que ayer me hicieron una pregunta, pero no te vayas a enfadar”, dijo.

“Voy a ser un poco sapa, porque la Jacqueline me dijo ‘¿por qué le llaman El Flaco si está bien guatón?’“, señaló. Ante la impresión que le generó el comentario de la española, Paul Vásquez respondió: “un bombero sin panza no da confianza”

En la entrevista personal, Caldirola señaló: “Me quiso hacer una broma pesada así de primera, pero no importa, tú me haces una broma pesada y yo te la devuelvo“.