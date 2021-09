Lo que todo fan de “La Casa de Papel” quiere saber: este es tu personaje según tu horóscopo

Ya está disponible la primera temporada de “La Casa de Papel” de Netflix. Y como es posible que muchos de los seguidores de esta producción ya la hayan visto, ya deben andar buscando más información, lo que sea, sobre la serie.

Y Netflix lo tiene más que claro. Por lo tanto, el servicio de streaming hizo un análisis para determinar lo que, aunque sea en lo más profundo de su corazón, quieren saber los seguidores de la serie. Obviamente, esto es la respuesta a qué personaje de “La Casa de Papel” es cada persona según su signo.

Para lograrlo, analizaron los rasgos de personalidades de quienes aparecen en pantalla en “La Casa de Papel” y las compararon con los distintos signos.

Aries: Tokio

Ni una escalera para poder alcanzarle, ni una pistola para poder gobernarle. Ingobernable. Fan de la acción, la fiesta, la emoción, en definitiva: la libertad. Desinhibida, honesta, directa. Sigue su corazón hasta los más recónditos lugares. Muerde la manzana. Sangre caliente. Capaz de destruir una tanqueta ella sola. Al fin y al cabo, el amor es una buena razón para que todas las cosas fallen.

Tauro: Bogotá

Está ahí para hacer el trabajo sucio. El p*to amo. El p*to héroe de los cojones. Tranquilidad, parsimonia, pericia. Oficio. Responsable, se hace cargo de todo, sin renunciar a su esencia. Fuerte. El que nace chicharra muere cantando. Cálido. El que nace atracador, lo sigue siendo. Coherente. Si te has jugado la vida, te la sigues jugando. El mejor dando consejos, un romántico de la vieja escuela.

Géminis: Nairobi.

Harta del patriarcado. Alegre, cuando llega a cualquier lugar se lleva todas las miradas… y le encanta. Cordial, siempre pide permisito. Le encanta conversar, conocer, bailar, pasarlo bien, piticún, piticún. Explica mejor que nadie el más complicado de los planes. La mejor motivadora de Europa. Lo quiere todo pimba, pimba, para ahora. Bromista. Que pim que pam, con alegría y a ganarse el bocata. Coge al miedo de la mano y a seguir viviendo.

Cáncer: Moscú.

Bonachón de alma. Toma decisiones difíciles para proteger a la gente que quiere. Su nostalgia le envuelve el corazón a diario, pero sigue adelante y protege. Cuida. Hace todo el esfuerzo necesario. Le encanta cantar, y recordar. Fan de los corridos mexicanos, la buena vida y la poca vergüenza. Sin amor buscó la suerte, fue tirando de pistolas y el destino trajo muerte. Capaz de abrir cualquier cerradura. Capaz de agujerear cualquier acorazado.

Leo: Palermo

Carismático, magnético, honesto: dice las cosas como son, aunque no le quieras escuchar. Apasionado. Le encanta estar al mando. Se enamora de sus propios planes. Obsesivo. Coquetea con los vicios, y cuando cae, cae hondo. Disfruta de la música, el arte, y tiene un gusto exquisito. A veces y solo a veces puede ser un poco gilipollas. Es sensible como pocos, pero lo esconde y se protege: se sufre mucho, corazón. Con él, siempre hay riesgos. Y bueno, si algo falla, siempre quedará el C4.

Virgo: El Profesor

Va tres pasos delante. Está estresado porque ya imaginó siete escenarios posibles, pero no pierde la compostura. Se preocupa de todas y todos. Físico sorprendentemente trabajado. Le cuesta soltar, eso sí, porque es un poquito controlador. Solo un poquito. Cree que los golpes no pueden verse intoxicados por una relación sentimental. No le gusta el caos, y tiene una timidez casi patológica… Pero se enamora con todo. Pone el alma en el ruedo. De vez en cuando sonríe como un pelele.

Libra: Río

Hermoso y tímido. Dueño de un cuerpo privilegiado y una resistencia a toda prueba. Sus ojos cuentan la ternura del mundo. Romántico, cuando se enamora se entrega por completo, hasta el punto de confundirse y difuminar todo tipo de límites. Pacifista. Incapaz de jalar el gatillo contra una persona inocente. Resiste estoico los avatares del destino. Se crió comiendo hamburguesas, pizzas y patatas fritas. Bueno para el chunga chunga. Coqueto. Seductor.

Escorpión: Lisboa.

Intelecto brillante, voluntad inquebrantable. Le atrae lo misterioso. De armas tomar: si la buscan la van a encontrar. Obsesiva. Corazón y mente trabajando juntos por su objetivo. Honesta, directa, trabajólica. Apasionada. Se enamora en cinco días y dura para toda una vida. Confía y sigue su instinto. Dicen que engancha e idealiza sus amores. No le importa. Lo dejaría todo porque te quedaras. Es capaz de cruzar el mundo por amor. Es capaz de refugiarse en un atraco por amor. Es capaz de cambiar de vida siguiendo su corazón.

Sagitario: Denver

Impredecible. A veces pierde el control, se deja llevar por su corazón noble y apasionado, y entonces, sólo entonces se pone a dar hostias. Pero es capaz de recapacitar. Sus intenciones son puras, y tiene un instinto cuidador que le hace encontrar love en los más hopeless places. Dueño de una risa hermosa y contagiosa. Antes iba de tumba abierta, ahora es responsable. Fanático del baile, el goce, y los placeres terrenales. Buen chaval, no trates de controlarle. La vida es una fiesta. Repite conmigo: voy a tirar para adelante.

Capricornio: Sierra.

Contra todo y contra todos: lidera. No tiene problemas en rebelarse si cree que es lo correcto. Confía plenamente en su razonamiento deductivo. Pragmática. Hace el trabajo que hay que hacer, sin importar el qué dirán. No se rinde. Persevera. Le gusta vestirse bien y verse perfecta. No teme a los sacrificios que sean necesarios. A veces pospone su vulnerabilidad; no descansa. No se anda con rodeos. Tampoco pierde el sentido del humor. Sin importar la circunstancia, siempre es tiempo para una comidita dulce.

Acuario: Berlín

La distancia a veces es la única manera de encontrar la paz. Refinado como la vida de un gato callejero, sabe encontrar la sutileza. Su amor es fino y elegante; su intelecto es el pincel, y el robo: una pintura. Los desafíos imposibles: su joie de vivre. Michelangelo del crimen. Obsesivo, puede llegar a ser cruel. Frío si le place. Calculador por instinto. Perverso si se quiere. Cariñoso con quienes lo permite. Gusta del baile y el buen vino. Figura singular e independiente, no duda en sacrificarse por el grupo. Sigan cultivando la belleza.

Piscis: Helsinki.

Capaz de derrotar a cualquier enemigo, su verdadero superpoder es la sensibilidad. Intuye los crush de todo el equipo. Ve detrás de todas las caretas. Conversa con tu verdadero ser. El mejor apoyo que podrías tener: te entiende y te contiene. Un peluche gigante con un corazón de oro y unos brazos trabajadísimos. Su ternura te derrite, sus manos te moldean. A veces no se valora lo suficiente. Podría estar doce horas abrazado a ti. Se necesita más valor en el amor que para la guerra. Es muy valiente.

La segunda parte del último ciclo de “La Casa de Papel” llega a Netflix el 3 de diciembre.