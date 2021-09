“Me dio nervio”: Fran García-Huidobro revela incómoda experiencia cuando conoció a Parived

Francisca García-Huidobro relató su experiencia cuando conoció a Parived.

Esto en momentos que comentaba noticia dada a conocer por Ciper sobre una investigación de relojes de contrabando, en donde estaría presuntamente involucrado el esposo de Tonka Tomicic.

En el programa Cómplices, que anima a través de redes sociales junto a Ignacio Gutiérrez, Fran dio a conocer cómo fue el momento que conoció a Parived.

“Es muy piola para la tele, no es tan piola cuando uno se lo encuentra en persona”, partió diciendo.

“A mí me habló en inglés cuando lo conocí, cuando Nacho me obligó a ir ese evento, y me habló en inglés”, expresó. En ese sentido, señaló que le dijo “your like a flower” (eres como una flor).

Tras esto, indicó que “después me intentó tocar las manos y me dio nervio, me dio nervio que me tocara las manos. Y se lo enchufé a la Ale Valle”.

Fran García-Huidobro defendió además a Tonka. “Si todas las mujeres supiéramos lo que hacen nuestros maridos, habría mucho menos cuernos”, expresó.

Por, último, afirmó que “hay muchas mujeres y hombres que no se enteran de la persona con la que están durmiendo. No digo que sea el caso de Tonka (…) pero amigo, date cuenta”.