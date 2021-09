Enrique Iglesias planea ponerle fin a su carrera: “Es el momento idóneo”

Enrique Iglesias planteó retirarse de la música. Así, sin más, el cantautor español dio luces de un posible retiro de los escenarios tras el lanzamiento de su último disco, titulado “Final”, el que tendrá una gira en conjunto con Ricky Martin y Sebastián Yatra.

El hijo de Julio Iglesias ofreció una charla en redes sociales con los otros dos artistas, y allí sostuvo que desde 2015 viene pensando en retirarse de los escenarios y así ponerle fin a su carrera tras 25 años.

Iglesias señaló que no es un tema que se lo tome con liviandad. “No es algo en lo que he estado pensando en los últimos meses, sino que en los últimos años”, lanzó.

“Estoy en un momento, en un capítulo en mi vida en donde creo que es el momento idóneo para hacerlo, he estado pensando en esto desde hace seis años”, agregó.

“No voy a dejar de hacer música, no dejaré de escribir canciones, porque me encanta. Pero lo haré de una forma diferente… que no necesariamente deben ser presentadas en un disco”, cerró.

El nuevo trabajo de Enrique Iglesias consta de dos volúmenes, cuyo primer disco será publicado el próximo 17 de septiembre.