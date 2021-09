Natalia Valdebenito y su infancia en el Barrio Franklin: “Soy lo que soy gracias a mi origen”

Esta noche la nueva invitada al late de Julio César Rodríguez “Pero con Respecto”, es Natalia Valdebenito.

Julio César conversará junto a la comediante sobre la crisis de pánico que enfrentó en el 2020, una semana antes de presentarse en un show de 4 funciones.

“Me viene un colapso muy fuerte, primero con lo personal, porque se te va la vida encima, todavía no había pandemia, estaban por venir más crisis (…) me consiguieron un sobrecupo con el psiquiatra y le digo ‘yo sé que la gente viene para acá a pedirte como un permiso, como sácame de la pega, di que no puedo hacerlo. Yo te vengo a decir que por favor me ayudes a llegar al miércoles y hacer estas 4 funciones, es lo único que te pido. Después de eso sigo con la terapia, sigo con todo, sigo con la vida, no tengo idea lo que viene pero tengo que cumplir y quiero hacerlo’”.

También recordará cuando estuvo de público en Caso Cerrado. De esa experiencia contará que “fuimos a carretear y me dicen que estaba la productora de Caso Cerrado y le dije ´¿por qué no me llevai?´. Yo pensé que nos iban a tener atrás en una esquina mirando el programa desde afuera, pero nos llevaron a un lugar como súper personal de la Dra. Polo, llegamos a un lugar donde estaban todos los trabajadores y nos hacen firmar un permiso para aparecer porque nos habían conseguido un lugar para que seamos público y ellos, por darnos el mejor espacio, nos dejaron al lado de los litigantes a tiro de cámara”.

Sobre su infancia en el Barrio Franklin, la actriz asegura que “soy lo que soy gracias a mi origen, tengo la conciencia de clase gracias al lugar en que nací, para mí es muy importante eso. Mi origen es todo yo creo”.

Además revelará detalles sobre el nuevo show en el que se encuentra trabajando llamado “Fea”.

En uno de los momentos lúdicos de “Pero con Respeto”, Natalia Valdebenito jugará a la caja mágica en donde a través de distintos elementos que adivinará, contará anécdotas de su vida. Entre ellas, el que nunca jugó con una barbie, el tropezón que tuvo con una gaviota en donde cortó sin querer a un integrante de su equipo y el hecho de que le gustaría vivir fuera de Chile, viajando siempre.