Carmen Tuitera ahora es cantante: “Siempre brilla” se llama su primer sencillo

Carmen Tuitera demostró que no tiene límites. La influencer y escritora ahora lanzó su carrera como cantante con un primer single titulado “Siempre brilla”.

La canción en tono de rap, fue publicada hace algunos días en la plataforma de YouTube y ya ha superado las 50 mil reproducciones.

Carmen Castillo, como es su nombre original, declaró que “siempre he pensado que quiero ser grande y así me lo he propuesto, no pongo límites, ahora fue ser cantante, pero podría escribir poemas”.

“Todas las cosas que se me presentan como una oportunidad, las tomo”, agregó.

“Siempre brilla” es una colaboración de Carmen Tuitera con Camilo Flores Zapata, conocido como Aerstame, integrante del grupo Movimiento Original.