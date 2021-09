Lucero impactada tras debut en TV mexicana de recordado imitador de Yo Soy

Lucero quedó impactada en el programa mexicano El Retador. ¿La razón? La performance de Paulo Rojas, el imitador de Miguel Bosé que previamente destacó en Yo Soy.

El artista, quien brilló anteriormente en el espacio de Chilevisión, se encuentra luchando por un cupo en el programa de Televisa.

Ante esto, se presentó ante el jurado integrado por Lucero, Manuel Mijares e Itatí Cantoral, en donde realizó su versión de “Amante bandido”.

Y su performance fue destacada, especialmente por la cantante mexicana, quien no escatimó palabras para elogiar al imitador.

“Cuando salió, yo dije ‘es Paulo o es Miguel’. Eres igualito a él”, expresó la artista azteca.

Tras esto, afirmó que “toda mi vida he sido fan de Miguel Bosé, siempre lo he seguido, desde que tenía 12 años. Y es que yo te veo en tu cápsula y no te pareces a Miguel, ahora te veo acá y eres Miguel Bosé”.

“Está increíble”, remarcó finalmente Lucero ante la presentación de Rojas.