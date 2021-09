“Me sentía como las hue…”: Daniela Aránguiz reveló por qué usó mascarilla una semana en su casa

La exchica Mekano, Daniela Aránguiz, reveló que por sentir culpa tras asistir a un carrete tuvo que utilizar durante una semana mascarilla dentro de su casa.

Las razones las reveló en una conversación por Instagram junto a su hermano, el cantante Rigeo, donde frecuentemente hablan de diversos temas.

Fue allí donde la esposa de Jorge Valdivia contó que asistió a una fiesta de cumpleaños que organizó la nueva polola de su hermano, Rigeo.

“Me mandé un carrete, no salía hace un año y siete meses”, reveló Aránguiz agregando que ha dejado de ver a familiares y amigos por miedo a contagiarse.

Así fue como tras varios tragos, las medidas de distanciamiento se empezaron a olvidar.

“Me subo al auto y me vino la hipocondría, me intoxiqué y me sentía como las hue…”, prosiguió la esposa del Mago.

Luego vino la culpa: “estuve una semana en mi casa con mascarillas… ni cagando me voy a acercar a mis hijos por una irresponsabilidad mía”.

“Me sentí culpable”, admitió Aranguiz quien al final reveló que tras hacerse un PCR salió negativo a covid-19.