“Estás más vieja que la elefanta Fresia”: Raquel Argandoña revela el pesado comentario sobre su apariencia

Raquel Argandoña siempre sube fotos y videos de sus look a Instagram, siempre imponiendo estilo y moda, pero al parecer a una persona no le gustó para nada cómo lucía, tiró pesado comentario, pero la aludida no guardó silencio.

De viaje en el Valle de Colchagua, hizo una sesión de fotos y “llegamos a la habitación, después de hacer sacado una sesión de fotos heavy, a ver qué había pasado con la foto de jeans que puse hoy día, yo sé que a la gente alguna le gustó, otras no, pero yo quería lucir ese look”, explicó Argandoña.

“Empecé a mirar lo que decía la gente, y heavy, porque la gente de nuestro género, en vez de apoyarnos, son las que más critican”, agregó…revelando el antipático comentario: “Una decía: ‘Estás más vieja que la elefanta Fresia’”.

Pero Argandoña se fue con todo en responder: “Le vi la foto, y le dije: ‘Gracias a Dios yo soy la elefanta Fresia, porque después de ver tu foto, quiero que me vengas a ver al zoológico’… Era horrible, si les caigo mal para qué me ven”.