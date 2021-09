“Zafrada” le paró los carros con una mirada a su amigo Yuhui en “El Discípulo del Chef”

Ya se sabe que Víctor Díaz, más conocido como “Zafrada” es amigo más allá del set de “El Discípulo del Chef”, con Yuhui. Y en el capítulo de este jueves se vivió un micro momento de tensión entre los dos.

Yuhui comenzó a hablar sobre él y su amigo: “Somos ordenados. Por ejemplo, ‘Zafrada’…” y sólo alcanzó a decir esa palabra, cuando su amigo Víctor lo miró fijamente.

“Disculpa”, le dijo de forma inmediata, preguntándole entonces cómo prefería que le dijera: “¿Cómo te llamo ‘Zafrada’, ‘Frazada’…?”.

Y es que ya Díaz ha comentado que prefiere que lo llamen por su nombre y no como popularmente se hizo conocido tras el terremoto y tsunami del 2010.

“No es que no me guste, pero hay gente que me conoce por mi nombre verdadero y lo hace para burlarse no más. Entonces eso es fome”, dijo.