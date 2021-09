Hija de Charlie Sheen y Denise Richards contó en TikTok sus dramas familiares y que vivió en un hogar “abusivo”

Sami, la hija de 17 años de los actores estadounidenses Charlie Sheen y Denise Richards, realizó unas dramáticas revelaciones en su cuenta de TikTok @samisheen, donde aseguró que estuvo atrapada en un “hogar abusivo”, en el que pasaba “días sin comer ni dormir” y que la mantenía en un profundo estado depresivo.

Las declaraciones de Sami las realizó en un video que hace unos días subió a sus redes sociales, donde contó además que había dejado de vivir en su hogar para independizarse junto a sus “dos gatos, felizmente soltera, llena de amor propio y dejando la preparatoria”.

“Hoy, hace un año atrás: atrapada en un hogar abusivo, odiándome a mi misma, estando días sin comer ni dormir, insanamente deprimida, odiando la escuela, etcétera”, posteó la adolescente en su TikTok, una publicación que a pesar de dejarla en privado en su cuenta de la red social para evitar los comentarios de sus seguidores, rápidamente fue viralizada.

Si bien la joven no señaló el hogar donde vivía, en People en español explicaron que la hija del polémico actor tuvo problemas con su madre, quien habría “intentado correrla de su casa”.

Los efectos de la confesión de la hija de Charlie Sheen

De momento, Richards no ha comentado oficialmente las declaraciones de su hija, aunque su círculo cercano aseguraron que “las acciones de Sami son simplemente una reacción de la adolescencia”.

“Denise estableció reglas normales que cualquier madre establecería. Es madre y hay reglas. Sami no quiso seguir esas reglas (…) Denise ama mucho a su hija y está triste por la situación”, aseguró la fuente al medio estadounidense PageSix.

La respuesta de Sheen y Richards

Por su parte, Charlie Sheen, a través de su representante, aclaró que “está divirtiéndose con su hija” y que la joven buscaría “sacar su enseñanza preparatoria por medio de un Certificado de Desarrollo de Educación General”.

“Sam es maravillosa. La amo, a ella y a todos mis hijos, incondicionalmente. Nos estamos divirtiendo. ¡G.E.D., aquí vamos!”, expresó el agente de Sheen.

Las polémicas confesiones de la hija de Sheen y Richards movieron a muchos medios estadunidenses a profundizar en la actual situación de la expareja, asegurando que la actriz ha hecho todo lo posible para que el “oscuro pasado” de su exesposo no afecte a las dos hijas que ambos tienen, Sami y Lola, de 15 años.

“Aunque él es Charlie Sheen, él para ellas es su padre”, dijo Richards, quien aseguró en el reality “The Real Housewives of Beverly Hills” de Bravo TV, que “nunca he hablado mal de él, y quiero que sea parte de sus vidas, porque he conocido a muchas de las mujeres con las que Charlie ha salido y muchas de ellas tienen problemas de padre e hija. Y yo no quiero eso para mis hijas”.