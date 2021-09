Vanesa Borghi habló sobre sus posibilidades de ser madre: “Ahora lo veo más lejano”

El deseo de convertirse en madre se la ha resistido a Vanesa Borghi. Si bien la animadora lo ha intentando, aún no ha podido materializarse, por lo que es un tema del que ya parece no concentrarse del todo. Al menos así lo demostró en una de sus más recientes interacciones con los seguidores en redes sociales.

La también modelo sacó su lado más sincero en una sesión de preguntas y respuestas. Uno de los usuarios le soltó una consulta directa, la cual consideró “complicada”. “¿A qué edad quieres tener hijos?”, le publicaron a la famosa, quien el 14 de junio arribó a sus 38 años de edad.

Vanesa Borghi y sus posibilidades de ser madre

Desde 2012 está casada con el ingeniero civil Danilo Sturiza, sin embargo, aún no han podido tener hijos. La trasandina en ningún momento comentó si tiene problemas para concebir o si está en planes de adopción, de hecho aclaró que no tiene complicaciones para salir embarazada, sin embargo, en esta ocasión también prefirió omitir los detalles.

“La verdad es una pregunta complicada. Lo intenté y por algo no se dio, a pesar de que no había ninguna complicación. Siendo bien sincera, ahora lo veo más lejano. Aunque me encantaría”, respondió Vanesa Borghi en una de sus historias de Instagram.

Para contestar a la pregunta, la modelo posteó de fondo la imagen de una hermosa bebé, dejando claro que quizás le gustaría tener una niña y que definitivamente sí está en deseo de quedar embarazada.

Su insólito “error” en pleno live de Instagram

A mediados del pasado mes de agosto, la presentadora argentina experimentó un incómodo en sus redes sociales. La también modelo tiene más de 1 millón de seguidores en Instagram y a través de esta plataforma digital realizó una transmisión en vivo para compartir una rutina de ejercicios.

La famosa se despidió de quienes estaban en la transmisión y pensó que había terminado, por lo que manifestó que tenía ganas de ir al baño. “Es que el ejercicio como que activa, no aguanto más. Ay, que atroz”, dijo a su compañera.

Después le consultó a su pareja, que estaba grabando, si había detenido el ‘live’ y él le dijo: “sí, está cortado”, pero los usuarios seguían conectados y observando el panorama.

Tras la afirmación de su esposo, la modelo de 38 años años tomó el celular y según ella no sabía que continuaba grabando. Rápidamente se dirigió hasta el baño y enfocó un aromatizante antes de sentarse.

Después enfocó su cara sorprendida al darse cuenta de que estaba todavía en plena transmisión. “¿Está en vivo? ¿Cómo está en vivo? ¡Estoy en el baño! ¡Ay, no, estoy en el baño con el teléfono en vivo!”, dijo.

Aunque aparentemente fue un momento sumamente incómodo para la presentadora, decenas de cibernautas aseguran que todo fue actuado. “Ni en la rosa de Guadalupe actúan tan mal”, “más falso que promesa de político”, “más arreglao que mesa de cumpleaños”, “tremenda actriz”, y “que buena publicidad para el producto”, fueron algunos de los comentarios en Twitter.

El descuido de Vanesa Borghi (@vanesaborghi)en su última transmisión en vivo por Instagram. pic.twitter.com/vjnvwxuPxI — Periodismo Chileno (@chilenonews) August 18, 2021

