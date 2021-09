Adriana Barrientos: “No podría estar con una persona que me haya hecho pagar miti miti una cuenta”

Adriana Barrientos fue la última invitada al programa Sin Editar, el cual es conducido por Pamela Díaz y se transmite por YouTube.

En medio de la conversación, en donde se tocaron diversos temas, la modelo aseguró que no le hubiera gustado ser hombre.

“Qué cacho, imagínate. No, súper complicado. La vida del hombre es más difícil. O sea, para mí”, expresó Barrientos.

“¿Porque tienen que mantener a la mujer, dices tú?”, replicó Díaz. “Claro (…) una es mantenida siempre”, le respondió la modelo entre risas.

“¿Te imaginas sales a comer con un hueón que te gusta (y te dice) ‘vieja, tienes que pagar, ponerte comadre?´”, se preguntó Barrientos.

Posteriormente, Pamela Díaz le consultó a Adriana Barrientos si alguna vez tuvo que pagar una cuenta, porque su acompañante se desentendió del tema.

“No, a mí no me pasan esas cosas”, afirmó la modelo. “Miti miti tampoco”, insistió Díaz. “No, yo no sirvo para eso”, señaló Barrientos.

Consultada si saldría con alguien con quien tenga que pagar miti miti la cuenta, la modelo manifestó que “me muero. Yo no podría estar con una persona que me haya hecho pagar miti miti una cuenta. Me enfría, vieja, me enfría. Es como un balde de agua fría. Olvídate. Puede ser Brad Pitt, pero me dices ‘tienes que pagar la mitad de la cuenta’ y ese gallo en su vida me va a ver los calzones”.

De igual manera, señaló que “yo valoro mucho a la gente generosa. Generosidad, creo, es la palabra que tiene que caracterizar a los hombres. Los hombres tienen que ser generosos con las mujeres”.

Tras esto, Pamela Díaz indicó que en los tiempos actuales “las mujeres estamos más empoderadas, entonces hoy día casi pagamos todo igual”.

“No sé yo, por lo menos con todas mis amigas ninguna pagamos”, concluyó Barrientos.