“¿Eres el hombre del tiempo?”: Amaro Gómez-Pablos revela singular confusión que vivió en restaurante

Amaro Gómez-Pablos relató en Bienvenidos una singular anécdota que vivió en un restaurante.

En momentos que comentaban el informe del tiempo en el matinal de Canal 13, el periodista señaló que “estaba en la noche en un restaurante y se me acerca un chico que atendía las mesas, muy millennial, de estos que ven poca televisión”.

“Se me acerca a la mesa y me dice: ‘Oye, ¿tú estás en la televisión?’, yo le digo que sí y me dice: ‘Tú eres el hombre del tiempo”, expresó.

Esto provocó las risas de los presentes, especialmente del meteorólogo Gianfranco Marcone, quien bromeó señalando que ambos se parecían físicamente.

Amaro Gómez-Pablos se tomó con humor lo acontecido, indicando que “me lo quedo mirando y le digo: ‘Si, exacto'”.

“Como los dos tenemos los ojos claros”, señaló finalmente Marcone.