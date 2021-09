Diana Bolocco festeja los 18 años de su hijo Diego junto a su ex y Cristián Sánchez: “Aquí estamos todos celebrándote”

Además de ser una de las animadoras más talentosas de Chile, Diana Bolocco demuestra ser una mujer ejemplar. ¿Quién se atrevería a celebrar el cumpleaños de un hijo junto a su ex y su actual pareja? Probablemente ella sea una en un millón y lo más impresionante es que todos lucieron como una enorme familia.

Diego, su segundo hijo con Gonzalo Cisternas, arribó a los 18 años de edad y decidieron festejarlo con una foto donde le acompañan todos sus hermanos, incluyendo sus padres y Cristián Sánchez. Cabe recordar que la famosa presentadora tuvo dos hijos en su primer matrimonio, Pedro y Diego. Más adelante, se casó con Cristián Sánchez con quien tuvo a Facundo de 9 años y Gracia de 6.

La presentadora suma un millón de medio de seguidores en su cuenta oficial. Foto: Instagram @dianaboloccof

Diana Bolocco dedicó conmovedoras palabras a Diego

La hermana de Cecilia Bolocco utilizó su cuenta en Instagram, donde suma un millón y medio de seguidores, para homenajear a su hijo. “Hay cosas que no se olvidan. Hay detalles que quedan grabados en la memoria para siempre”, partió diciendo la conductora.

Cecilia Bolocco recordó con mucha ternura el nacimiento de su hijo, quien ya es mayor de edad. “Imposible para una mamá olvidar el parto de un hijo, y ese 11 de septiembre llegaste al mundo sin aspavientos. Sin alharaca. Ni siquiera lloraste. Recuerdo al doctor con tu cuerpo relajado frente a mí. Tranquilo. Como si dejar la comodidad del vientre materno no fuera nada traumático para un pequeño ser humano”, aseguró.

También, escribió las caracteristicas que definen a Diego. “Y así eres. Tienes la tranquilidad que sólo entrega la sabiduría. Eres empático, simpático, descomplicado, solidario, encantador, divertido, conversador, cariñoso, feliz”, puntualizó.

Por otro lado, la presentadora aseguró que se siente muy orgullosa de su hijo. “Llegaste a llenar de risas y cantos nuestra vida y estoy tan orgullosa del hombre en el que te has convertido. Te adoro hijo mío. Felices 18 años Diegüito lindo”, dijo.

“Bienvenido a la mayoría de edad. Y aquí estamos todos celebrándote y queriéndote. Tu papá, la Paula, Cris, tus hermanos y hermana y tu mamá” cerró.

La conductora recordó fuerte acoso en su proceso de divorcio

En entrevista con Martín Cárcamo en su programa, De tú a tú, Diana Bolocco conversó sobre un episodio que la marcó al inicio de su carrera. La animadora, que atravesaba un excelente momento laboral, en su vida personal estaba batallando un triste proceso de divorcio de su primer marido Gonzalo Cisternas.

“Me acuerdo del momento exacto cuando tuve la claridad de que no nos hacía bien. Sentía tristeza profunda por mis hijos, más que por mí. Yo ya había vivido el duelo de la separación antes que se formalizara, entonces me acuerdo de la conversación con Gonzalo, que fue super honesta, pero muy triste”, comenzó relatando.

“Estaba en el programa más exitoso de la época y super expuesta, que era Locos del Baile, y con la carga de ser una Bolocco, viviendo mi vía crucis personal. Fue una bomba atómica en mi vida”.

La animadora aseguró que en esa época la prensa de farándula se fue contra ella. “Me persiguieron a tribunales, y cuando comencé a salir con Cristián me seguían a la casa, nos esperaban afuera para tener una foto nuestra. Además, se filtró el expediente de mi separación en la portada de un diario, con detalles como el monto de la pensión, y se me cuestionó a mí como madre”, aseguró.

Lo más lamentable fue cuando se vio increpada por un periodista en un medio de comunicación. “Vi esa portada cuando lo comentaban en un matinal, y nunca se me va a olvidar lo que dijeron esas personas, y hubo un periodista que me cuestionó por trabajar en farándula, hasta el día de hoy no puedo verlo a la cara“, sentenció.

