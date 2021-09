Emilia Daiber y duro cruce en El Discípulo del Chef: “Me dejó un gustito bien enriquecedor”

Emilia Daiber, la conductora de El Discípulo del Chef, contó cómo fue el duro cruce que vivió en el programa de Chilevisión. Esto ocurrió la semana pasada, cuando debido a que el chef Ennio Carota no quiso probar las preparaciones de los otros dos equipos, había que eliminar a dos participantes. Pero a eso se opusieron Sergi Arola y Carolina Bazán y por largos minutos tuvieron un impasse.

En declaración a Página 7, “logro entender que esto no tiene nada que ver conmigo. Sino con que yo ocupo un lugar en la conducción. Cuando pasa algo que puede parecerles injusto, tanto a participantes como a los chefs, la persona con la que pueden hablar para que la información pueda ser transmitida a producción, soy yo”, dijo la conductora.

Mientras que en específico, dijo que “fue un momento donde estaban los chefs y los participantes un poco molestos. No sabían qué hacer. Al final las cosas se hablan con producción para tomar decisiones en conjunto”, dijo. “A veces uno tiene que tomar el toro por las astas y a pesar de que a ratos me asuste, me ha gustado mucho”, indica.

Por ello dijo que tuvo que recurrir “a mis habilidades blandas, a conectarme con lo que está ocurriendo en el minuto. Pero me ha dejado un gustito bien enriquecedor”, dijo Emilia Daiber.