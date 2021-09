Pablo Zúñiga intentó ser Uber y pasajeros creían que era broma: “Se bajaban y no pude”

Pablo Zúñiga reveló que durante la pandemia intentó ser Uber, pero que no resultó bien, debido a que los pasajeros al verlo creían que todo se trataba de una broma.

El periodista estuvo invitado junto a Javiera Acevedo en el programa Los 5 Mandamientos de Canal 13, en donde relató este hecho a Martín Cárcamo.

“He estado como un año y medio sin pega, porque murió, y complicadísimo con todo lo que significa hijos, sin poder aportar y todo”, expresó el profesional, quien ha trabajado en espacios como Gigantes con Vivi y Mira Quien Habla.

En ese sentido, indicó que “en desesperación, yo tengo auto antiguo, me conseguí un auto y empecé a hacer Uber y de seis personas que se subían en un período, cuatro me decían ‘no me grabes’, y no podía terminar la carrera. No podía trabajar”.

Captura Canal 13

“No pude hacerlo”, manifestó el periodista, señalando que “las personas se subían al auto y me decían ‘es una cámara oculta’. Y yo les decía que era cierto, se bajaban y no pude”.

Por último, Pablo Zúñiga afirmó que “además, cómo he estado vinculado de cierta manera a la comedia, creían que era una broma y me decían ‘no me grabes’, etc. Así que no fue posible”.