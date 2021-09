¿Cumpleaños feliz? Adolescente pidió torta de “Rick y Morty”, pero le hicieron una de Ricky Martin

A veces la comunicación no es tan fácil. Y una prueba de ello es lo que una joven contó en un video que se volvió viral en TikTok. Porque en menos de un minuto narró la particular historia tras un pastel de cumpleaños especial que había pedido su primo. Si bien el cumpleañero quería una torta “Rick y Morty”, porque era fan de la popular serie animada, recibió algo muy distinto: un pastel con decoración alusiva al cantante Ricky Martin.

Mientras la joven, Jocelyne, cuenta la historia y muestra el famoso, o más bien infame, pastel, estalla en risa. Y esa es una de las grandes gracias del video que fue visto por nada menos que 6,3 millones de veces en cuatro días.

La historia no quedó sólo ahí. Porque luego de que le dijeran a Jocelyne que era fácil equivocarse por lo parecido de los sonidos, ella explicó que lo sabían. El problema es que, a pesar de que eso fue una preocupación al memento de mandar a hacer la torta de “Rick y Morty”, eso no fue suficiente.

Según dijo la joven, no sólo le dijeron el nombre a quien debía hacer la preparación, una señora mayor. De hecho, también deletrearon el título del programa y le explicaron que era de una caricatura. Algo que debía ayudar a aclarar cualquier confusión. Pero esto, claramente, no fue suficiente. La explicación tras el descomunal error es que el encargo se hizo vía telefónica y no se le mostró una foto a la pastelera.

