Katherine Salosny: “Para mí, Felipe Camiroaga es un hermano gemelo”

Esta noche en el late de “Pero con Respecto”, Katherine Salosny, se confesará ante Julio César Rodríguez, donde obviamente conversará sobre Felipe Camiroaga.

Según detallará hoy, la conductora y actriz sostiene que “para mí es un hermano gemelo. Era tan simbiótico lo nuestro a partir de nuestra historia. Yo me acuerdo que Felipe, en el último tiempo que estuvimos juntos paseando por su parcela, me dijo (pero con harto sentido del humor): ‘chica nosotros deberíamos, si no nos casamos, vivir juntos sin tener sexo ni nada, que lata. Vivir juntos de viejos y pasémoslo bien y ya está’.”

Además, repasará su última experiencia con las vacunas, las que -declara- le generan fobia. En ese sentido, contará que un amigo la acompañó hasta el consultorio donde se debía vacunar por el Covid-19.

“Yo me preguntaba qué iba a pasar cuando llegáramos los dos a la puerta. Llego al mesón, había una señora y le dice a mi amigo que espere atrás y yo le digo que no, que él venía conmigo. Me dice que no se puede, entonces le digo que yo podía hacer un papelón ahí adentro porque me iba a desmayar, porque le tengo fobia y yo transpiraba”, reveló.

Finalmente le preguntará a Julio César “¿Te acuerdas que yo trabajé un tiempo en la radio BíoBío? La escena es muy cortita pero tan decidora, fue una escena muy bonita: yo no sé en que estabas tú en ese momento. Es que tú clavas la mirada de una manera impactante. A mí me pasaron cosas esa vez, pero fueron segundos, es que debo decir que este hombre es coqueto y muy seductor”.