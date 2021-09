Modelo peruana Lesly Reyna anuncia matrimonio con trans chileno: “Que nos respeten”

Revuelo ha causado en Perú el anuncio de la modelo Lesly Reyna, quien confesó en la televisión del vecino país que contraerá matrimonio con un hombre transgénero chileno, donde pidió respeto y amor por el anuncio.

Lesly Reyna, quien fue la representante peruana en el Miss Exo Internacional, señaló en el programa “Amor y Fuego” de Willax Televisión que se casará con el estudiante de ingeniería, el chileno Aleck Acaiseid, tras 10 meses de relación.

En el programa, la pareja se dio el tiempo de explicar que Aleck se encontraba en su última etapa de transición, y que cuando lo conoció con el nombre de “Daniela”, estaba a punto de realizarse una cirugía de reasignación de género.

“Cuando lo conocí, pues, lo vi y sentí amor, y sentí algo que nunca había sentido por nadie, así tan rápido”, dijo la modelo.

Tras revelar la relación que estaba en secreto, señaló que tras asumir su bisexualidad “estoy dispuesta a compartir mi vida con alguien que es de mi mismo género y me siento feliz y estoy feliz, y nunca me he sentido más cómoda con alguien”, expresó.

“Creo que el respeto va de la mano. Como nosotros respetamos, también pedimos que respeten”, agregó.