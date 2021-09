Belén Mora se abre sobre su embarazo: “Lo que más quería era tener un hijo con Toto”

En marzo, los actores Belén Mora y Toto Acuña fueron invitados a “De tú a tú”. Y en ese programa conducido por Martín Cárcamo, la dupla de comediantes dio a conocer que poco tiempo antes ella había sufrido una pérdida. Seis meses más tarde, los tres se vuelven a juntar para para “Los 5 mandamientos”. Y esta vez con una noticia positiva: el nuevo embarazo de Belenaza, como también es conocida, marcha muy bien.

Los otrora comediantes del ya extinto “Morandé con Compañía” se centrarán, en parte en este nuevo proceso. Como adelanto, Canal 13 -señal que emitirá el programa este martes en horario prime-, compartió parte de la conversación.

“Al principio viví (esta maternidad) con mucho miedo, miedo de perderlo. Cuando fuimos al doctor y escuchamos los latidos, ahí recién nos tranquilizamos”, dice Belén. Y además explica que está feliz de ser mamá nuevamente 17 años después tener a su primer hijo.

Sobre este nuevo embarazo, Belén Mora contó: “Es un niño súper deseado y estoy súper feliz. No se me nota porque ando un poquito más lenta, este ser humano me está moviendo y tengo dos corazones bombeando ahora, pero estoy feliz. Lo que más quería era tener un hijo con Toto, más que tener yo otro hijo, que Toto viviera la experiencia de tener la conexión biológica con un ser humano, porque ha sido tan buen papá con Samuel”.

El dolor de Belén Mora

En “De tú a tú”, Belén contó sobre estuvo embarazada a comienzos de año y tuvo pérdida. Lo más complejo, eso sí, fue el proceso que vino después.

“Estuve embarazada hace poco y tuve una pérdida a las 8 semanas (…) y yo decidí no hacerme un legrado que es un raspaje y lo parí. Estuve seis días en la casa pariendo literalmente, los dolores, las contracciones, la pena, la culpa. Lo positivo es que podemos tener hijos, que no tenemos ningún problema de fertilidad y que esta pérdida fue por razones ajenas a uno o al otro, simplemente selección natural, pero fue heavy”, reveló.