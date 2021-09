Iván Arenas estrena “El show del Profesor Rossa, Sin Censura”, un espectáculo al estilo Las Vegas

Iván Arenas tiene una carrera de nada menos que cuatro décadas. Pero fue recién en el último tramo, hace unos 10 años, que comenzó a trabajar derechamente en el mundo del humor. Algo que lo llevó a reinventarse tras hacerse conocido para varias generaciones como El Profesor Rossa, quien enseñaba sobre animales y el mundo en su programa de televisión para público infantil.

Si bien en el último tiempo ha sido conocido en espectáculos de humor sin mayor filtro, ahora decidió hacer algo distinto. Y es por eso que este viernes 1 de octubre estrenará “El show del Profesor Rossa, sin censura”. El evento, que también se realizará el sábado 2 y el domingo 3, tendrá humor, magia, música y baile y lo desarrolló tanto por su interés por otras disciplinas como aprovechando el regreso de los eventos presenciales. “Uno no halla la hora de tener una posibilidad de salir a ver algo” , a pesar de que los locales no pueden estar a su capacidad normal debido a la pandemia.

“Un aforo de mil personas para el Teatro Caupolicán no es nada, pero se ve bien”, dice de buen humor y explica que la motivación es agradecer al público. “Yo cumplo 42 años en esto y casi diez años con lo del humor”.

Respecto al tema tras es el espectáculo la referencia fue el mismo teatro: “Como es el Caupolicán, hicimos algo así como Las Vegas: hartas luces, con bailarinas con trajes de plumas. Además, yo soy muy amigo del doble de Barry White, y soy fanático”. Así que lo sumó al show al igual que una presentación de magia. Si bien admite que el show no es igual a los de la Ciudad del pecado, pues tienen una puesta en escena que cuesta millones de dólares y se desarrollan tras años de trabajo, asegura que han cuidado cada detalle. Es decir, habrá pantallas gigantes, iluminación especial y un audio que califica de “maravilloso”.

En el espectáculo, Arenas estará acompañado por Mauricio el Mago, un grupo de bailarinas del Ballet Platinum y el doble de Barry White. Todo esto tiene como maestro de ceremonias a Fernando Tapia, quien conducía espectáculos nocturnos.

“Entremedio de todo esto, me dejan a mí con el humor. Voy a contar una historia e historias que tienen que ver con amigos. Y claro, sin censura. Hay que especificar para que después no me critiquen”, dice. Adelanta que se ríe de sus problemas de salud: ha tenido cuatro infartos y un cáncer. Eso sí, también aclara que hay temas que no están dentro de sus rutinas, como la religión, política o la comunidad LGTBIQ+ porque no quiere que sus chistes hieran a alguien.

En cuanto a si pensó en algún momento invitar a Don Carter (Juan Alcayaga) y a Guru Guru (Claudio Moreno) cuenta que en esta ocasión se presentará como Iván Arenas y no como el Profesor Rossa. Pero adelantó que está trabajando en un show junto a ellos.

De manera de seguir las normas sanitarias vigentes, para el ingreso se pedirá pase de movilidad y/o su esquema de vacunación completo más carnet de identidad. El uso de mascarilla será obligatorio durante todo el espectáculo. Más detalles sobre el ingreso y compra de entradas vía Puntoticket.