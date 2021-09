Pamela Díaz se registró yendo a buscar a Jean Philippe a Chiloé porque “lo echaba de menos”

Pamela Díaz viajó al sur de Chile, específicamente a la isla de Chiloé, para ir a buscar a Jean Philippe Cretton, que se encontraba en ese lugar desde antes del inicio de Fiestas Patrias. Lejos de los antiguos rumores de un distanciamiento, Pamela Díaz registró cuando se reencontraron y él le preguntó si lo había echado de menos.

Según aparece en sus historias de Instagram primero a Pamela Díaz se la ve en el aeropuerto. Ahí dice “People, me voy a desaparecer unos días. Voy a tratar de desconectarme. Me voy de viaje. Me voy al sur”, dice en el video. “Voy a Chiloé”, añadió. Y por escrito decía que se iba a buscar al “vikingo”.

Luego se le ve ya arriba de un auto y luego de un movimiento en la imagen el que aparece es Jean Philippe Cretton. “People me vine al sur”, dice Díaz y luego Cretton añade: “Me vino a buscar”.

Luego Cretton le pregunta “¿me echaste de menos?”. A eso ella le responde que “sí, por eso te vine a buscar”. Y luego él de nuevo pregunta: “¿Pensaste que me iba a quedar aquí para siempre?”. La réplica fue “sí, porque como un volantín te puedes ir”. Cretton se encontraba en Chile, en un “retiro solitario”.