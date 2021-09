Frente a Pampita, Luciana Salazar habló del rumor que la vincula en un posible romance con Benjamín Vicuña

El último rumor que se desató en Argentina, por unas imágenes de Benjamín Vicuña junto a Luciana Salazar en una fiesta donde “supuestamente” habrían salido juntos, ha remecido en el país transandino, donde la modelo argentina tuvo que salir a dar su versión en medio de un programa televisivo.

Fue en La Academia donde Salazar, una de las participantes del show de ElTrece TV, debió enfrentar las preguntas del periodista Ángel de Brito, quien se fue con todo para sacarle alguna confesión por un eventual romance con el actor chileno, que hace pocas semanas terminó su relación amorosa con Eugenia “La China” Suárez.

La versión de Luciana Salazar por encuentro con Vicuña

“Le quería preguntar a Luciana si está saliendo con un actor, uno que te vincularon este fin de semana. Con Vicuña”, inquirió De Brito, que con su pregunta dejó sorprendida a Salazar, más si en el estudio también estaba Pampita Ardohain, expareja de Vicuña y una de las jurados del programa.

“Yo, saliendo, no. Yo me fui sola el otro día“, fue la escueta respuesta de una incómoda Luciana Salazar, que frente a la mirada seria de Pampita, sólo atinó a defenderse del rumor asegurando que “(A Vicuña) no lo conocía. Lo vi en la fiesta, pero no lo conocía de antes”.