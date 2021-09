Gepe y su versión de “Tu pirata soy yo”: “Chayanne me aparece hasta en la sopa”

El cantante chileno Daniel Riveros, conocido artísticamente como “Gepe”, se refirió al Cover que hizo de la famosa canción de Chayanne, “Tu pirata soy yo”, a propósito del regreso a los shows en Santiago.

En conversación con Radio ADN, el oriundo de San Miguel reveló que grabar el clásico hit del puertorriqueño surgió durante el encierro que provocó la pandemia.

“Todo el mundo tiene presente a Chayanne. Me pasa que me aparece hasta en la sopa, en memes a estas alturas. Eso sí que es un personaje pop. Me encanta su energía, porque será un personaje súper pop, un artista festivalero, pero tiene un carisma súper bacán”, reveló Gepe.

“‘Tu pirata soy yo’ es el primer single que él sacó en su primer disco en el año 1984, y yo desde muy chico lo escuché en mi casa. Siempre fue una canción que anduvo dando vueltas y de alguna manera me salió guitarreándola en la casa. Como no había nada más que hacer que sacar canciones y grabar, bueno, la grabé” agregó.

En el videoclip publicado hace unas semanas en YouTube, Gepe también reversiona “Bagdad” de Rosalía, en lo que él considera como un “clásico del futuro”.

Respecto al regreso a los escenarios en la capital, Gepe se presentará este 2 y 3 de octubre en el Teatro Municipal de Las Condes en el marco de un ciclo de conciertos que también brindarán otros artistas chilenos como Chancho en Piedra, Frank’s White Canvas, Electrodomésticos, Dulce y Agraz, Mariel Mariel, Pedro Piedra y Bronko Yote.