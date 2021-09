Pampita reventó por supuesto romance de Vicuña y Luciana Salazar: “Por favor, no me pregunten a mí nada de ese personaje”

Ya perdimos la cuenta de cuántos romances los medios argentinos, le han colgado al actor nacional, Benjamín Vicuña, luego de su separación con China Suárez. El último fue con Luciana Salazar y Pampita, estalló en ira.

La expareja de Vicuña ya no soportó que le siguieran preguntando por los affaire del padre de sus hijos mayores y con ya una tercera o cuarta mujer.

Al programa “Los Ángeles de la Mañana”, respondió: “no me pregunten más, por favor, no me pregunten a mí nada de ese personaje“.

“Saben que no hablo hace un montón y no voy a hablar tampoco. No son mis temas”, sentenció.

El rumor de affaire entre Vicuña y Salazar que enojó a Pampita

Los rumores comenzaron luego de que el actor y la modelo compartieran durante una cena que se realizó el viernes. Según el reportero de farándula Rodrigo Lussich, tras ser parte de esta comida junto a varias celebridades, Vicuña y Salazar se habrían retirado juntos del local bonaerense.

“Ella estaba en la cena, él no la dejó ni a sol ni a sombra. Se le pegó como un moco, y los dos desaparecieron al mismo tiempo. Estamos en condiciones de afirmar que el viernes por la noche, Benjamín Vicuña secó sus lágrimas en las sábanas de Luciana Salazar”, dijo. Algo que aseguró el reportero en el programa “El Show de Los Escandalones”.