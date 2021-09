Linda Evangelista revela que quedó “brutalmente desfigurada” tras procedimiento estético

La modelo Linda Evangelista, una de las figuras top de las pasarelas en la década del ’90, reveló que quedó “brutalmente desfigurada” producto de un procedimiento estético que salió mal.

A través de Instagram, señaló que “hoy di un gran paso para corregir un error que sufrí y que mantuve para mí por cinco años”.

“Para mis seguidores que se han preguntado por qué no he trabajado en un buen rato, mientras que la carrera de mis compañeras han prosperado, la razón es que he sido brutalmente desfigurada por un procedimiento de CoolSculpting de Zeltiq, que hizo lo opuesto a lo que prometía”, expresó.

En ese sentido, afirmó que “incrementó y no disminuyó mis células de grasa y me dejó permanentemente deforme incluso después de dos dolorosas y poco exitosas cirugías de corrección”.

“Me dejaron, como lo describen los medios, ‘irreconocible'”, manifestó Linda Evangelista.

Al respecto, la modelo detalló que “he desarrollado hiperplasia adiposa paradójica, o HAP”, remarcando que es “un riesgo del que no se me había informado antes del procedimiento”.

“No solo ha destruido mi sustento, me ha enviado a un ciclo o depresión profunda, tristeza profunda y las profundidades más bajas de autodesprecio. En el proceso, me he convertido en una reclusa”, expresó.

Por último, Evangelista señaló que que quería “hacer pública mi historia”.

“Me gustaría salir por la puerta de mi casa con la cabeza en alto, a pesar de ya no lucir como siempre”, concluyó.