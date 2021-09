Imitador de Axl Rose confirma su salida de Yo Soy por problema de salud

Alejandro Dagda, el imitador de Axl Rose en Yo Soy All Stars, confirmó su salida del espacio de Chilevisión.

A través de un registro en redes sociales, señaló que “hago este video por toda la gente que preguntó por mi participación y la de mi guitarrista en el programa Yo Soy. Decirles que estoy bien, leí muchas cosas que no eran ciertas, que la gente se preocupaba por mi. Sigo en Chile, estoy a full haciendo eventos”.

“Hace semanitas atrás, como saben, cantar como Axl Rose o como cualquier cantante tiene su desgaste (…) en algún momento te pasa factura, como me pasó a mí en una semana intensa de grabación que teníamos”, indicó

“Estaba muy mal de la garganta y no me salía la voz, y obviamente no podía presentarme, porque no me salía la voz, no podía cantar y si cantaba no iba a ser un buen espectáculo”, señaló.

De igual manera, Dagda afirmó que “traté de cantar, hice todo lo posible, llegamos a un acuerdo con la producción de que si no me podía presentar en el lapso de esas grabaciones, lastimosamente quedaba fuera de la competencia”.

“Lastimosamente tuvo que terminar así esta temporada. Ojalá podamos en algún momento dar una presentación para despedirnos como nos gustaría”, expresó.

Por último, agradeció a la producción del programa y a CHV, indicando que fueron “geniales con nosotros. Me sentí como en mi casa”.

“Acá no hay culpables, son cosas de la vid y hay que seguir. Ya recuperé la voz y quiero que sepan que estoy bien”, concluyó.

Revisa la publicación del imitador de Axl Rose