Julio César descartó pasada y desconocida cita romántica con Nicole Moreno

Julio César Rodríguez no dejó pasar muchas horas sobre las interpretaciones que surgieron luego de que llevó a Nicole Moreno a su programa “Pero con respeto” de Chilevisión. Quedó la idea de que el también conductor de “Contigo en la Mañana” habían tenido algo en el pasado. “Fue como a las dos de la mañana. No tenemos que dar explicaciones. Me echaste salsa de cebolla dulce a la comida. Ella armaba mi comida”, dijo Julio César.

Entonces Nicole Moreno le respondió que “me gustó ese momento, te juro. Bien Julito”, le respondió. Pero cuando quiso seguir contando detalles, Julio César le puso freno y le dijo “no hay que dar explicaciones. Si ya salimos, ya salimos”, expresó el conductor de “Contigo en Respeto”. Así fue como esta historia quedo abierta, pero no por mucho tiempo.

En una comunicación con el programa “Me Late” de TV+, Julio César dijo que “eso es mentira. Una vez llevé a Nicole Moreno, más conocida como Luli, a un evento de mi canal y a su hijo”, dijo mediante un WhatsApp al periodista Luis Sandoval en Me Late. Luego, afirmó que “fuimos a comer un pan a un Subway a eso de las tres de la mañana, los tres juntos”. Y luego añadió que “si lo contó ahí, no soy de esa onda”.