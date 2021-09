“Me fui”: Rodrigo Sepúlveda sufrió chistosa caída cuando estaba al aire

Los usuarios en redes sociales no perdona. Siguen atentos cada programa en vivo de la TV, por lo que no dejaron pasar la chistosa caída que sufrió esta mañana el conductor del bloque de noticias am de Mega, Rodrigo Sepúlveda.

Mientras mostraba los mensajes de los televidentes, que le mostraban cómo desayunaban esta jornada, se alejó de la pantalla gigante que tienen el set, “para ver mejor”, y ahí fue cuando se fue a piso, sin que el incidente pasara a mayores.

De inmediato las risas inundaron su rostro y evidenció cómo sus colegas se burlaban de él por el pequeño traspié.

Revisa la caída de Rodrigo Sepúlveda